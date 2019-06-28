“بلاك إيد بيس” تتعامل مع فنان مغربي

يحضر الفنان المغربي فرانش مونتانا، لعمل جديد رفقة فرقة “بلاك إيد بيس” الأمريكية التي حلت بالمغرب قبل يومين، للمشاركة في مهرجان موازين.

وكشف أعضاء الفرقة الأمريكية، في الندوة الصحفية التي سبقت حفلهم بمهرجان موازين، أنهم سيطلقون قريبا عملهم مع المغني المغربي فرانش مونتانا.

وعبرت المجموعة الشهيرة عالميا، في جوابها على سؤال صحفي، عن استعدادها للتعاون مع فنان يغني بالعربية في عمل فني مستقبلا.

وأحيت مجموعة” بلاك إيد بيس”، أول أمس الثلاثاء، حفلا ناجحا بمنصة السويسي، حضره ولي العهد الأمير مولاس الحسن رفقة والدته الأميرة لالة سلمى، وعمه الأمير مولاي رشيد.