اغتصب متشردا داخل المقبرة بطريقة وحشية وشاذة.. المحكمة تُدين “أرنبة”

أدانت الغرفة الجنائية أمس الخميس، في حكمها الابتدائي بخمس سنوات سجناً نافذاً، على الملقب بـ”أرنبة” الذي ظهر في “فيديو”، وهو يقوم باغتصاب متشرد قاصر بالعنف بطريقة وحشية وشاذة، داخل مقبرة باب الفتوح بفاس.

وتعود تفاصيل القضية حين ظهر المتهم في فيديو فاضح تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يعتدي على طفل قاصر بالضرب، قبل أن يقوم باغتصابه داخل المقبرة المذكورة.

وكانت المصالح الأمنية بفاس، قد فتحت تحقيق حول فيديو يظهر فيه المتهم يقوم باغتصاب قاصر قادها إلى توقيف المشتبه فيه بداية الأسبوع الماضي، وعرضته على النيابة العامة المختصة، بعد وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية.

وتجدر الإشارة، أن المتهم من ذوي السوابق بنفس التهمة، يعمل مند أشهر كحارس بالقرب من المقبرة، فيما لم يتم العثور على الطفل الضحية من أجل الإستماع اليه لا من طرف الشرطة ولا من طرف المحكمة.