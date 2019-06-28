طقس الجمعة.. الحرارة بين 22 و42 درجة بمختلف مناطق المغرب

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن يكون الطقس حارا نسبيا بالجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية والريف وشمال الأقاليم الجنوبية، مع تشكل سحب منخفضة كثيفة أحيانا فوق سواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وفوق الواجهة المتوسطية.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق، مع هبوب زوابع رملية بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 12 و17 درجة بالمرتفعات، وما بين 24 و28 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 18 و23 درجة بباقي أرجاء البلاد.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 22 و28 درجة بالقرب من السواحل، وما بين 29 و35 درجة بالمرتفعات والسهول الشمالية والوسطى والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 36 و42 درجة بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.