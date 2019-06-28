القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت الحكومة الكوبية مرسوماً يقضي بتقنين صناعة الأفلام المستقلة، في خطوة يجب أن تسهل الإنتاج، رغم أن منتقدين يقولون إنها تفشل في حل قضايا الرقابة والتوزيع.
وكان يتعين على صنّاع الأفلام المستقلين في كوبا مواجهة مصاعب عدة كي يتسنى لهم تنفيذ مشروعاتهم، لعدم الاعتراف بهم قانونياً. وفي الوقت الذي كانت تنال فيه بعض أعمالهم شهرة في المهرجانات خارج البلاد، كانوا يفتقرون إلى توزيعها في وطنهم.
وقالت الحكومة، يوم الخميس، إنه اعتباراً من يوم 23 آب/ أغسطس المقبل سيقر قانون جديد بوضع الفنانين المستقلين إلى جانب تأسيس صندوق وطني لصناعة السينما.
وفي الوقت الذي رحبت فيه صناعة السينما في كوبا بالأنباء التي لطالما انتظرتها، حذر كثيرون من أنه يتعين الانتظار لرؤية كيف سيطبق القانون.
وقال الناقد سينمائي كوبي وأستاذ في دراسات السينما في هافانا،غوستافو أركوس فرنانديز-بريتو، لوكالة "رويترز": "لقد انتظرنا ذلك سنوات عدة... هذا، على أي حال، لن يحل مشكلة التوزيع التي لا تزال خاضعة لسيطرة الدولة".
ومنذ الثورة الكوبية عام 1959، ظل "معهد الأفلام الكوبي" الجهة المخول لها إنتاج وتمويل الأفلام. لكن صناع الأفلام بدأوا بالإنتاج باستقلالية منذ الثمانينيات، بفضل التكنولوجيا الجديدة مثل كاميرات الفيديو.
كانت هذه تفاصيل خبر كوبا تعتزم تقنين صناعة الأفلام المستقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.