قرقاش رداً على تيلرسون: لم يتعامل بجدية مع أزمة قطر

الخليج 365 - الرياض- المناطق - وكالات

اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، أن وزير الخارجية الأميركي السابق لم يتعامل بشكل فعال وجاد مع الأزمة القطرية.

وقال في سلسلة تغريدات رداً على ما جاء على لسان ريكس تيلرسون حول الأزمة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر مع قطر، مساء الخميس، خلال شهادة أمام الكونغرس الأميركي: “تيلرسون القادم من القطاع الخاص اتخذ موقفا محددا ومبكرا أعاق قدرته على التعامل الجاد والفاعل مع أزمة قطر”، مضيفاً: “متابعتنا معه خلصت إلى أن مشاغل الدول الأربع لم تكن في صلب اهتمامه، ومن الواضح أن الوعود القطرية آنذاك حول ملف التطرف والإرهاب لم تفِ بها الدوحة”.

إلى ذلك، أضاف قرقاش: “من غير اللائق التعليق على التفاصيل الداخلية لشهادة الوزير السابق ريكس تيلرسون أمام الكونغرس، ولكن كشاهد عيان أرى أن فشل جهوده يعود إلى تطلّعه إلى حل سريع وسطحي لا يراعي المشاغل الحقيقية للدول الأربع حول دعم الدوحة للتطرف والإرهاب والتدخل في الشأن الداخلي”.