شكرا لقرائتكم مناظرة الديمقراطيين.. هجوم ودفاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعرّض المرشح الديمقراطي الاكثر شعبية -نائب الرئيس السابق جو بادين- لهجوم من قبل منافسيه في اول مناظرة رئاسية للحزب الديمقراطي في ميامي في فلويدا، تركت بايدن في موقف دفاعي. و اضطر منظمو المناظرة إلى تقسيمها على مدى يومين بسبب كثرة المنافسين، حيث شارك عشرة مرشحين في كل جلسة

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