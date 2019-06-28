مسؤول فلسطيني: إسرائيل تستأنف إدخال الوقود لمحطة توليد الكهرباء في غزة

أعلن الناطق باسم شركة توزيع ​الكهرباء​ في ​قطاع غزة​ محمد ثابت عن "تشغيل المولد الثالث في محطة توليد الكهرباء، إثر استئناف ​إسرائيل​ إدخال ​الوقود​ الخاص بالمحطة بعد توقف دام 3 أيام"، مشيراً إلى "ذلك سينعكس بالإيجاب على سكان القطاع؛ مما يتيح توفير كهرباء 25 ميجاوات إضافية، ليزيد من إنتاج محطة التوليد لـ70 ميجاوات".

ومنذ تشرين أول 2018، تموّل دولة قطر محطة الكهرباء بالوقود ضمن منحة أعلن عنها الأمير تميم بن حمد آل ثاني.

وساهمت المنحة القطرية في رفع عدد ساعات وصل الكهرباء بغزة من 4 ساعات إلى ما يزيد عن 16 ساعة يوميا.