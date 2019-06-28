مجلس الشيوخ الأميركي صادق على تعيين ديفيد ساترفيلد سفيرا لاميركا لدى أنقرة

أعلنت ​السفارة الأميركية​ في ​أنقرة​ أن "​مجلس الشيوخ الأميركي​ صادق على تعيين ​ديفيد ساترفيلد​، سفيرا للولايات المتحدة لدى أنقرة"، مشيرةً إلى "اننا نتطلع بفارغ الصبر لاستقباله في ​المستقبل​ القريب".

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