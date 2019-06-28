وزير الداخلية العراقي: اعتقال العشرات إثر الاعتداء على سفارة البحرين ببغداد

أعلن وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري عن "اعتقال 54 شخصا ممن اعتدوا على سفارة مملكة ​البحرين​ في ​بغداد​، وإحالة آمر قوة الحماية المسؤولة عن تأمين السفارة إلى التحقيق".

وتأتي الاعتقالات بعد اقتحام أكثر من 200 متظاهر ساحة السفارة البحرينية في بغداد، ونزع علم البحرين، مساء أمس أمس، احتجاجا على استضافة ​المنامة​ الورشة الاقتصادية، ورشة البحرين، التي تمثل الشق الاقتصادي من خطة السلام الأميركية المرتقبة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، المعروفة باسم "​صفقة القرن​".