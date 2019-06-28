المبعوث الأميركي الخاص لكوريا الشمالية: جاهزون للحوار البناء مع بيونغ يانغ

أعلن المبعوث الأميركي الخاص ل​كوريا الشمالية​، ستيفن بيغن، أن "​واشنطن​ جاهزة لإجراء حوار بناء مع ​بيونغ يانغ​ لتحقيق الاتفاقيات الثنائية التي توصل إليها البلدان في العام الماضي".

وأجرى الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، وزعيم كوريا الشمالية، ​كيم جونغ أون​ في ​سنغافورة​ في يونيو عام 2018 أول قمة في تاريخ البلدين أسفرت عن توقيع بيان ختامي. ووفقا له تعهدت بيونغ يانغ بتحويل شبه ​الجزيرة​ الكورية إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية مقابل ضمانات ​الأمن​ من جانب واشنطن.