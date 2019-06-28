المبعوث الأميركي الخاص لكوريا الشمالية: جاهزون للحوار البناء مع بيونغ يانغ

أعلن المبعوث الأميركي الخاص لكوريا الشمالية، ستيفن بيغن، أن "واشنطن جاهزة لإجراء حوار بناء مع بيونغ يانغ لتحقيق الاتفاقيات الثنائية التي توصل إليها البلدان في العام الماضي".
وأجرى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون في سنغافورة في يونيو عام 2018 أول قمة في تاريخ البلدين أسفرت عن توقيع بيان ختامي. ووفقا له تعهدت بيونغ يانغ بتحويل شبه الجزيرة الكورية إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية مقابل ضمانات الأمن من جانب واشنطن.
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