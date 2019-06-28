جابر: لاصدار المراسيم التنفيذية للقوانين وملئ الشواغر في الادارات

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​ الى انه بظل الاخبار السيئة العديدة التي تصدر عن لبنان هناك شيء يدفع للامل، والمسؤولية اليوم ملقاة على عاتق لبنان واللبنانيين، والمطلوب اليوم الاسراع بالاصلاحات واخذ القرارات، ورئيس الحكومة بالامس ضغط على الوزراء لاصدار المراسيم التنفيذية للقوانين وملئ الشواغر في الادارات، ونحن يجب ان نسابق الوقت في هذا الموضوع.

اضاف جابر في حديث تلفزيوني، ان "نحن نرد على التصنيفات من خلال اعمال نقوم بها في داخل لبنان". واكد انه لا يمكن اقرار رفع ​السرية المصرفية​ بقانون معجل مكرر، وانا اعتقد انه كانت الهيئة العامة محقة بإعادة القانون الى اللجان لدراسته، وهناك في ​المصرف المركزي​ هيئة خاصة لرفع السرية المصرفية عند الشك بأي عملية، وهناك قانون تبييض الاموال يضع مسؤولية على مدير البنك والمحامي وكاتب العدل، ونحن علينا تطبيق القوانين.