شقير: أنا شخصيا راض عن الموازنة ويبقى هناك بعض الملاحظات

أعلن وزير الاتصالات محمد شقير أنه شخصيا راض عن الموازنة بنسبة 99% انما يبقى هناك بعض الملاحظات، مشيرا الى أنه "لاشك ان الموازنة أخذت وقتا طويلا لكن القرارات والقوانين التي اتخذت وهي حوالي 100 قانون تضع لبنان على السكة الصحيحة للقول اننا بدأنا ببناء دولة، متمنيا على الجميع قراءة هذه القوانين.
شقير وفي حديث اذاعي أكد أن زمن "البهورة والعشوائية وكب حكي للاعلام" اصبح من الماضي ولم يعد ينفع اذ ان الوضع اليوم صعب انما ليس مستحيلا، آملا التضامن بين كل القوى السياسية على الأقل حول الملفين الاقتصادي والمالي لنتمكن من تخطي المرحلة الصعبة.
وشدد على ضرورة ان يكون هناك وعي اليوم لدى الجميع ان البلد لم يعد يحتمل وأنه يجب تحييد الملفين الاقتصادي والمالي، قائلا:" ليعلم الجميع ان الناس تعبوا وهم ينتظرون."
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