قتيل و6 جرحى في حادث سير على طريق دير الاحمر

افادت معلومات صحفية عن "سقوط قتيل يدعى ل.ح وستة جرحى، إثر حادث سير بين سيارة الضحية وهي من نوع "مرسيدس" وفان لنقل الركاب على طريق دير الأحمر وقد نقل الجرحى إلى مستشفيات المنطقة للمعالجة".
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