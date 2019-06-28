قتيل و6 جرحى في حادث سير على طريق دير الاحمر

افادت معلومات ​صحفية​ عن "سقوط قتيل يدعى ل.ح وستة جرحى، إثر ​حادث سير​ بين ​سيارة​ الضحية وهي من نوع "​مرسيدس​" وفان لنقل الركاب على طريق دير الأحمر وقد نقل الجرحى إلى ​مستشفيات​ المنطقة للمعالجة".

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