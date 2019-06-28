أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأن "موظفي مستشفى حاصبيا الحكومي استأنفوا اضرابهم لليوم الخامس على التوالي وتوقفوا عن العمل وعدم استقبال المرضى في كافة أقسام المستشفى باستثناء الحالات الطارئة ومرضى غسل الكلى والعلاج الكيميائي وذلك احتجاجا على عدم قبض رواتبهم للشهر السابع على التوالي رغم كل الوعود التي لم ينفذ منها شيئا".
ولوح الموظفون باتخاذ خطوات تصعيدية خلال اليومين المقبلين إذا لم تسارع الجهات المعنية بحل مشكلتهم و دفع رواتبهم المحقة.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: موظفو مستشفى حاصبيا الحكومي يواصلون اضرابهم احتجاجا على عدم دفع رواتبهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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