ديما حسيني تحتل المرتبة الاولى في الشهادة المتوسطة في لبنان

احتلت الطالبة ديما موسى حسيني، المرتبة الاولى في ​الشهادة المتوسطة​ الرسمية حيث نالت معدل 19.14/20. اشارة الى ان الطالبة حسيني هي من مدرسة سيدة البشارة – رميش قضاء ​بنت جبيل​.

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