القاضي صوان أصدر 3 قرارات إتهامية في جرائم إرهابية

أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان اليوم ثلاثة قرارات إتهامية في جرائم إرهابية أحال بموجبها عشرة سوريين الى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.
وإتهم في القرار الأول السوري غضنفر محمد الغجر وسبعة من رفاقه بجرم الإنتماء الى تنظيم "أحرار الشام" والقتال في سوريا ضد الجيش العربي السوري سندا الى المواد 335 و549 و 549/201 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 والمادة 72 أسلحة وذخائر.
واتهم في القرار الثاني السوري سمير مصطفى مدخنة بجرم الإنتماء الى "تنظيم داعش" والقتال في سوريا ضد الجيش العربي السوري سندا الى المواد المذكورة أعلاه.
وفي القرار الثالث، اتهم القاضي صوان السوري حسن جهاد عوده بجرم الإنتماء الى تنظيم مسلح والمشاركة في معركة عرسال في العام 2013 التي قتل فيها النقيب بيار بشعلاني والمعاون خالد زهرمان ومحاولة قتل وخطف عسكريين سندا الى المواد المذكورة أعلاه إضافة الى المادة 569 عقوبات.
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