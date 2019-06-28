القاضي صوان أصدر 3 قرارات إتهامية في جرائم إرهابية

أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة ​فادي صوان​ اليوم ثلاثة قرارات إتهامية في جرائم إرهابية أحال بموجبها عشرة سوريين الى ​المحكمة العسكرية​ الدائمة للمحاكمة.

وإتهم في القرار الأول السوري غضنفر محمد ​الغجر​ وسبعة من رفاقه بجرم الإنتماء الى تنظيم "​أحرار الشام​" والقتال في ​سوريا​ ضد ​الجيش​ العربي السوري سندا الى المواد 335 و549 و 549/201 ​عقوبات​ والمادتين 5 و6 من قانون 1958 والمادة 72 أسلحة وذخائر.

واتهم في القرار الثاني السوري سمير مصطفى مدخنة بجرم الإنتماء الى "​تنظيم داعش​" والقتال في سوريا ضد الجيش العربي السوري سندا الى المواد المذكورة أعلاه.

وفي القرار الثالث، اتهم القاضي صوان السوري حسن جهاد عوده بجرم الإنتماء الى تنظيم مسلح والمشاركة في ​معركة عرسال​ في العام 2013 التي قتل فيها النقيب ​بيار بشعلاني​ والمعاون ​خالد زهرمان​ و​محاولة قتل​ وخطف عسكريين سندا الى المواد المذكورة أعلاه إضافة الى المادة 569 عقوبات.