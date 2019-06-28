LAU وAUB احتفلا بتخريج طلاب مبادرة الشراكة الأميركية

احتفلت الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) والجامعة الأميركية في بيروت (AUB) و "مبادرة الشراكة الأميركية الشرق الأوسطية بتخريج 29 طالباً وطالبة ممن يستفيدون مباشرة من البرنامج الذي يقدم منحاً سنوية شاملة لمئات الطلاب الجامعيين منذ السنة الاولى وحتى التخرج.
وفي كلمة له اشار رئيس الجامعة اللبنانية الاميركية جوزف جبرا إلى ان "اطلاق مبادرة الشراكة الأميركية الشرق الأوسطية يهدف الى احداث التغيير والاصلاح في دول الشرق الاوسط من خلال منح المزيد من الفرص لتلقي تعليم عالي، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني واعلاء صوت المرأة وتوسيع أفق المعرفة"، لافتا الى ان " LAU و AUB اتاحتا الفرصة للطلاب للحصول على شهادة جامعية مميزة، وهذا فخر للجامعتين لأن طلاب برنامج MEPI-TLيمثلون نخبة مميزة من الطلاب الذي يعوّل عليهم في عملية التغيير".
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