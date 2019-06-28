LAU وAUB احتفلا بتخريج طلاب مبادرة الشراكة الأميركية

احتفلت ​الجامعة اللبنانية الأميركية​ (LAU) و​الجامعة الأميركية​ في ​بيروت​ (AUB) و "مبادرة الشراكة الأميركية الشرق الأوسطية بتخريج 29 طالباً وطالبة ممن يستفيدون مباشرة من البرنامج الذي يقدم منحاً سنوية شاملة لمئات ​الطلاب​ الجامعيين منذ ​السنة​ الاولى وحتى التخرج.

وفي كلمة له اشار رئيس ​الجامعة اللبنانية الاميركية​ ​جوزف جبرا​ إلى ان "اطلاق مبادرة الشراكة الأميركية الشرق الأوسطية يهدف الى احداث التغيير والاصلاح في دول ​الشرق الاوسط​ من خلال منح المزيد من الفرص لتلقي تعليم عالي، وتعزيز الشراكة مع ​المجتمع المدني​ واعلاء صوت المرأة وتوسيع أفق المعرفة"، لافتا الى ان " LAU و AUB اتاحتا الفرصة للطلاب للحصول على شهادة جامعية مميزة، وهذا فخر للجامعتين لأن طلاب برنامج MEPI-TLيمثلون نخبة مميزة من الطلاب الذي يعوّل عليهم في عملية التغيير".