اختتمت أمس رئيسة مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان السيدة دوروتيه لو فرابير دو إيلين، زيارة رسمية إلى لبنان التقت خلالها بوجهٍ خاص وزيرَ العدل السيد ألبير سرحان، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية السيد سليم جريصاتي، ووزيرة الداخلية والبلديات السيدة ريا حفار الحسن، ووزير الاتصالات السيد محمد شقير. وتحاورت السيدة لو فرابير دو إيلين أيضًا مع أعضاء من السلك الدبلوماسي في بيروت.
وخلال هذه الزيارة، تحدثت السيدة لو فرابير مع محاوريها عن دور الدفاع أمام المحكمة في قضية عياش وآخرين (القضية STL 11-01).
وفي إطار الزيارة نفسها، نظّم مكتب الدفاع، بدعمٍ من نقابة المحامين في بيروت ونقابة المحامين في طرابلس، مؤتمرًا في بيت المحامي في بيروت، إضافةً إلى ورشة عمل موجّهة إلى المحامين المنتسبين إلى هاتين النقابتين.
وأقيمت ورشة العمل المخصصة للمحامين في 27 حزيران حول موضوع "عمل الدفاع في المحاكمات الجنائية الدولية". وأدارت الورشة عضوتان في مكتب الدفاع ومحاميتا دفاع ممارستان أمام المحكمة الخاصة بلبنان.
ومثّلت زيارة رئيسة مكتب الدفاع فرصةً لعرض النسخة العربية من "دليل الحقوقيين الممارسين إلى تحقيقات الدفاع في إطار المحاكمات الجنائية الدولية".
وتتوجّه السيدة لو فرابير دو إيلين، باسم مكتب الدفاع، بالشكر إلى جميع الذين ساهموا في نجاح هذه الزيارة".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان انهت زيارة عمل إلى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.