سعد: سياسات الحكومة تجاه المؤسسات العامة خاطئة جداً وتهدف لاضعافها

اعتبر الامين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​ أن "مشكلة البلد أنه لا تخطيط ولا اهتمام بشؤون الناس وقضايا الناس ومعاناة الناس"، مشيراً إلى أن " سياسات ​الحكومة​ تجاه المؤسسات العامة هي سياسات خاطئة جداً وتهدف لاضعاف ​القطاع العام​".

وفي حديث تلفزيوني، حيا سعد تحرك أساتذة ​الجامعة اللبنانية​ ووحدة التحرك وحرصهم على استقلال الجامعة اللبنانية"، معتبراً أن "سياسات الحكومة تجاه الجامعة اللبنانية خاطئة أيضاً وتهدف أيضا لإضعاف الجامعة فضلا عن تدخل ال​سياسة​ الفظيع بشؤونها"، موضحاً أن "التوجه نحو معالجة قضايا الجامعة ناتج عن تحرك ​الاساتذة​ لا عن سياسات ​الدولة​ وما أدلى به وزير التربية ​أكرم شهيب​ غير كاف ولا يلبي تطلعات ​الشعب اللبناني​ من ناحية التعليم".

ولفت إلى أن "​الموازنة​ عادة تعبر عن ​السياسة​ المالية للسلطة وهي لتمويل خطط ومشاريع الدولة ولكن ليس في حالة دولتنا وسلطتنا"، متسائلا "ما هي خطط ومشاريع الدولة؟ ما هي الحلول للازمات؟ ما هي سياسة الحكومة لمعالجة ​الدين العام​؟"، مشيراً إلى انه لا خطط لمعالجة الدين وميزان المدفوعات وغيرها من الازمات".

وأشار سعد إلى أن "الطبقة السياسية تحاول ان تكيّف سياسات البلد مع مصالحهم حيث رتبت على البلد ما يقارب الـ100 مليار ​دولار​ من دون نتائج فضلا عن 250 مليار دولار صرفت خلال الـ20 سنة ونحن أمام 350 مليار دولار وليس لدينا أي شيء أي لا رعاية صحية، لا جامعة لبنانية، لا تعليم متطور ولا فرص عمل للشباب".