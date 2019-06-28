شعبة المعلومات توقف مهرِّبا و17 شخصا لدخولهم خلسة إلى لبنان

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة انه استكمالاً لمكافحة تهريب الأشخاص من ​سوريا​ إلى ​لبنان​، ونتيجة للمتابعة والرصد، تمكنت ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي من توقيف المدعو: ع. ش. (مواليد عام 1992، لبناني) على متن ​سيارة​ نوع جيب شيروكي، وبرفقته 17 شخصاً من الجنسية السورية بينهم (11 إمرأة و4 أطفال)، وذلك بتاريخ 28/06/2019 في بلدة غزة البقاعية، لمحاولتهم الدخول إلى الاراضي اللبنانية خلسة. سلموا الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص.

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