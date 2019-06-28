المجلس الدستوري يسحب الدعوى المقدمة بحق جمالي

اتخذ ​المجلس الدستوري​، في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/6/2019، قراراً قضى بسحب الدعوى المقدمة في حق النائب ​ديما جمالي​. يذكر ان جمالي كانت قد حضرت إلى المجلس الدستوري، قبل اسبوعين واعتذرت عن التصريح الذي تناولت به المجلس أثناء الحملة الانتخابية في ​انتخابات​ ​طرابلس​ الفرعية.

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