ضاهر اعلن تعليق الاضراب في اللبنانية: سنعود اليه بحال نكث العهود في البرلمان

اشار رئيس ​رابطة الاساتذة المتفرغين​ في ​الجامعة اللبنانية​ الدكتور ​يوسف ضاهر​ الى انه لا بأس من التذكير ان المشرع حين يعدل قانونا يضيف على الحقوق المكتسبة ولا يحذف منها، ونحن كأساتذة لن نفرط بالجامعة اللبنانية والتي بحاجة الى اصلاحات عامودية وافقية، وهي بحاجة الى نظام مالي جديد وهيكلية جديدة ومجمعات حديثة وتحديد الملاكات كما الى ميزانية اكبر لان الاستثمار في العلم والانسان يحقق النمو، والجامعة منتجة بإمتياز، فلقد خرجت عشرات الالاف في شتة الميادين، هذه الجامعة تحتاج الى اهتمام اكبر.

واعتبر ضاهر في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التربية ​اكرم شهيب​، ان الرابطة ستنظم مؤتمرا حول مستقبل الجامعة وقضاياها، والجامعة بحاجة الى تجديد مجلسها بعد انتهاء ولاية الحاليين، ومجلس الجامعة اصبح شبه معطل، واليوم اعلنتم يا معالي الوزير تبنيكم للنقاط السبعة مشكورين، لكننا قلقون من عدم اجراء التعديلات اللازمة على ​الموازنة​ العامة، وقلقون على صندوق تقاعدنا، ولم نرى شطب التخفيض التدريجي لمنح التعليم، وكنا نامل ان نرفع موازنة الجامعة الا انها بقيت على حالها. ونحن اوصينا بتعليق الاضراب فقط لاكمال ​العام الدراسي​، ونحن نعول على حكمتكم لاقرار المطالب والتعديلات في ​مجلس النواب​.

اضاف "الهيثة التنفيذية تعلن تعليق الاضراب، ولكنها تعلن عن قرارها العودة الى الاضراب في حال النكث بالوعود في مجلس النواب، حيث يجب تعديل المواد التي تحدثنا عنها".

واعتذرمن الطلاب عن التاخير بالعام الدراسي، ونحن نناشد رئيس الجامعة واساتذتها لعدم الضغط على الطلاب او القضم من المناهج او اعطاء الافادات المجانية.