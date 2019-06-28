الخارجية:التحقيق بقضية وفاة سارة سليمان في الكويت لم يختم بعد

أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين ان القائم بأعمال السفارة في الكويت قام تمراجعة السلطات الكويتية المختصة للاستيضاح منها عن ملابسات حادثة وفاة سارة محمود موسى سليمان، وقد أبدت السلطات الكويتية كل تعاون مع القائم بالأعمال التي تواصلت مع مساعد وزير الخارجية والتقت كل من مدير عام الإدارة العامة للادلة الجنائية ومدير عام الطب الشرعي، الذين اطلعوها على التحقيقات وعرضوا لها ملابسات الحادثة.
وأكدت "أن التحقيق لم يختم بعد في القضية بإنتظار استكمال كافة عناصر الملف"، كما شكرت الوزارة السلطات الكويتية الأمنية والقضائية والدبلوماسية على متابعتهم الدقيقة للحادثة وصولا للحقيقة.
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