اعلنت الدفاع التركية عن قصف مواقع ​النظام السوري​ التي اعتدت على نقطة المراقبة في إدلب، وذلك بحسب وكالة "الاناضول". وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت الجمعة عن مقتل أحد العسكريين الأتراك وإصابة 3 آخرين بهجوم على نقطة مراقبة لتركيا في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا، متهمة السلطات السورية بالوقوف وراء الحادث، مشيرة الى ان "الهجوم شن من أراض تسيطر عليها قوات النظام السوري وكان هجوما متعمدا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع التركية: قصف مواقع النظام السوري التي اعتدت على نقطة المراقبة في إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.