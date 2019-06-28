شدد وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب على انه "لا نقبل باستهداف الاساتذة في الجامعة اللبنانية وسنتابع كل الملفات، مؤكدا انه "سنتابع كل الملفات حماية للطالب والاساتذة والجامعة وسندعو لورشة عمل مع أصحاب الاختصاص من الجامكعة اللبنانية لمناقشة سياسة التعليم العالي، تحديثها ووضع رؤيا جديدة تلامس العصر، وسأعمل مع الجهات المانحة للاستفادة من الامكانيات لصالح الجامعة اللبنانية".
وأوضح في مؤتمر صحفي ان "المطالب تتعلق بثلاثة شطور بقوانين في مجلس النواب، هناك مشروع قانون الخمس سنوات موجود في المجلس النيابي سنسعى لوضعه على جدول أعمال أول جلسة بعد الموازنة وحضرنا اقتراح قانون سيقدم بأسرع وقت ممكن"، لافتا إلى انه " تم اعداد اقتراح قانون بمشروع الدرجات الثلاثة، نحن نراعي الموضوع المالي في البلد إنما هذا حق للاساتذة سنرى كيفية التعاطي معه".
وأضاف "اتفقنا مع وزير_المال على استثناء الاساتذة من المادة 90 وتحدثت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بالامس وبعد اقرار الموازنة وعد بدرس كل اقتراحات مشاريع القوانين المتعلقة بالجامعة". وقال: "تم اسقاط موضوع المادة 48 التي تتعلق بالضريبة على المعاش التقاعدي في لجنة المال والرواتب لن تُمس".
كانت هذه تفاصيل خبر شهيب:موضوع المادة 48 أُسقط وانتهى في لجنة المال والرواتب لن تُمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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