شهيب:موضوع المادة 48 أُسقط وانتهى في لجنة المال والرواتب لن تُمس

شدد وزير التربية والتعليم العالي ​أكرم شهيب​ على انه "لا نقبل باستهداف ​الاساتذة​ في الجامعة اللبنانية وسنتابع كل الملفات، مؤكدا انه "سنتابع كل الملفات حماية للطالب والاساتذة والجامعة وسندعو لورشة عمل مع أصحاب الاختصاص من الجامكعة اللبنانية لمناقشة ​سياسة​ التعليم العالي، تحديثها ووضع رؤيا جديدة تلامس العصر، وسأعمل مع الجهات المانحة للاستفادة من الامكانيات لصالح الجامعة اللبنانية".

وأوضح في مؤتمر صحفي ان "المطالب تتعلق بثلاثة شطور بقوانين في ​مجلس النواب​، هناك مشروع قانون الخمس سنوات موجود في المجلس النيابي سنسعى لوضعه على جدول أعمال أول جلسة بعد ​الموازنة​ وحضرنا اقتراح قانون سيقدم بأسرع وقت ممكن"، لافتا إلى انه " تم اعداد اقتراح قانون بمشروع الدرجات الثلاثة، نحن نراعي الموضوع المالي في البلد إنما هذا حق للاساتذة سنرى كيفية التعاطي معه".

وأضاف "اتفقنا مع وزير_المال على استثناء الاساتذة من المادة 90 وتحدثت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بالامس وبعد اقرار الموازنة وعد بدرس كل اقتراحات مشاريع القوانين المتعلقة بالجامعة". وقال: "تم اسقاط موضوع المادة 48 التي تتعلق بالضريبة على المعاش التقاعدي في لجنة المال والرواتب لن تُمس".