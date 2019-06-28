النشرة: بطيش أرسل كتابا إلى فنيانوس حول التجاوزات بمرفأ بيروت

علمت "​النشرة​" أن وزير ​الاقتصاد​ والتجارة ​منصور بطيش​ أرسل الى وزير الاشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​ كتابا حول التجاوزات التي تحصل في مرفأ ​بيروت​ لجهة التفاوت الكبير بالرسوم والتعرفة بين ​مرفأ بيروت​ والمرافىء ​البحرية اللبنانية​ الاخرى. وأرفق الكتاب بدراسة مقارنة مفصلة عن هذا التفاوت في التعرفة بين مرفأي بيروت و​طرابلس​ تحديدا.

ويأتي كتاب بطيش، بعد لقائه بداية الاسبوع وفدا من ​نقابة مالكي الشاحنات​ في مرفأ بيروت، ليضيئ على مخالفة جديدة من سلسلة المخالفات الادارية للجنة المؤقتة لادارة المرفأ، والتي تلازمها صفة المؤقت منذ أوائل التسعينات.