النشرة: بطيش أرسل كتابا إلى فنيانوس حول التجاوزات بمرفأ بيروت

علمت "النشرة" أن وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش أرسل الى وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس كتابا حول التجاوزات التي تحصل في مرفأ بيروت لجهة التفاوت الكبير بالرسوم والتعرفة بين مرفأ بيروت والمرافىء البحرية اللبنانية الاخرى. وأرفق الكتاب بدراسة مقارنة مفصلة عن هذا التفاوت في التعرفة بين مرفأي بيروت وطرابلس تحديدا.
ويأتي كتاب بطيش، بعد لقائه بداية الاسبوع وفدا من نقابة مالكي الشاحنات في مرفأ بيروت، ليضيئ على مخالفة جديدة من سلسلة المخالفات الادارية للجنة المؤقتة لادارة المرفأ، والتي تلازمها صفة المؤقت منذ أوائل التسعينات.
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