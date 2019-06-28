محلل سعودى: أمريكا تتعامل مع النظام القطرى وسياساته الدعمة للإرهاب بتناقض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الزعتر، المحلل السياسى السعودى، أهمية الخطوات التى تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتحديد الكونجرس حول المطالبات بتصنيف قناة الجزيرة كعميل أجنبى، موضحا أن هذه الخطوة تعتمد بشكل كبير على الإرادة الأمريكية فى التعامل بجدية مع ما تقوم به قناة الجزيرة من ترويج للجماعات الإرهابية وتوفير الدعم الإعلامى لها، ووقوف النظام القطرى كداعم لهذه القناة وتوجهاتها.

وتساءل المحلل السياسى السعودى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، هل ستتعامل الإدارة الأمريكية بجدية مع ما سيتكشف من وقوف النظام القطرى خلف قناة الجزيرة، والذى سيكشف عن ما هو أكبر من علاقة النظام القطرى بالقناة، بل علاقة النظام القطرى بدعم وتمويل الجماعات الإرهابية.

وتابع خالد الزعتر ما نشاهده أن الإدارة الأمريكية حتى اللحظة لاتزال تتعامل مع النظام القطرى وسياساته الدعمة للإرهاب بتناقض وعدم جدية، وحتى أيضا تحالف النظام القطرى مع النظام الإيرانى لم يكن هناك تحرك أمريكى تجاه قطر برغم حالة التصعيد الأمريكى تجاه إيران.

ولفت المحلل السياسى السعودى إلى أن المطالبات فى الداخل الأمريكى بالكشف عن مصادر تمويل القناة وما قد يتكشف عبرها عن علاقة النظام القطرى بهذه القناة وتوجهاتها الداعمة للتنظيمات الإرهابية يجب أن تضع حدا لسياسة "غض الطرف"، التى تتعامل بها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه سياسات وتوجهات النظام القطرى الداعمة للإرهاب والمتحالفة مع النظام الإيرانى.