شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تفضح الإخوان: يلجأون لاستقطاب شخصيات يسارية بعد فقد الثقة بأتباعهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة هيام حلاوة، أن الإخوان مع استمرار فشلهم أصبحوا يضعون خطط بديلة لمحاولة عرقلة عمليات التنمية فى مصر، مؤكدة ثقتها فى جهود الأجهزة الأمنية فى مصر، وما تبذله من مجهود من أجل الحفاظ على أمن مصر وإفساد أى مخططات إخوانية تستهدف هدم الدولة المصرية وعودة الإخوان، بعد أن فقدوا السيطرة على أتباعهم، وكشف الخلايا النائمة التى تعد بمثابة احتياطى لهم فى الشارع لترويج الإشاعات والفتنة .

وأضافت هيام حلاوة، أن جماعة الإخوان، بدأت فى وضع خطط بديلة وتكوين خلايا لتدمير عملية البناء والتنمية والإصلاح الاقتصادى التى بدأتها الدولة لإيجاد بدائل لها أملا منها فى العودة والظهور مرة أخرى، متابعة: نجد أن الدور الأمنى يتحمل مشقة المواجهة، والتصدى لأى خطر أو مخطط.

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وتابعت عضو مجلس النواب: الإخوان فقدت الثقة فى أتباعهم ولجأوا إلى بدائل من المدنيين بطريقة غير مباشرة، وتكوين شركات لتدمير الاقتصاد المصرى، مقابل الحصول على تمويلات مالية كبيرة، لافتة إلى أن هذه الوسيلة دليل على فشل كل المخططات قبل أن تبدأ، وغلق كل الأبواب بفضل حماية الله لهذا الوطن، ثم جهود الأجهزة الأمنية ورئيس يسعى بكل الطرق لتوفير حياة كريمة لشعبه.

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