شكرا لقرائتكم خبر عن باحث إسلامى: فوز المعارضة التركية بإسطنبول سيؤثر على أوضاع الإخوان بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن فوز المعارضة التركية بانتخابات رئاسة مدينة إسطنبول سيؤثر بشكل كبير على نفوذ أردوغان وحزبه، وبالتالى سيؤثر سلبيًا على أوضاع جماعة الإخوان التى تضعف وتقوى حسب وضع أردوغان ومدى سيطرته من عدمه.

وأضاف الباحث الإسلامى، أن هذا الفوز لمرشح المعارضة التركية أكرم إمام أوغلو له ما بعده، خاصة فى انتخابات الرئاسة فى العام 2023م، لأنه صار هناك من سيطرح اسمه منافسًا لأردوغان فى هذه الانتخابات على ضوء ما سيتم كشفه من فساد وفشل إدارى واقتصادى بعد نجاح مرشحى المعارضة وسيطرتهم على البلديات الكبرى خاصة بلدية اسطنبول.

وكان مرشح حزب العدالة والتنمية بن على يلدريم، اعترف فوز مرشح المعارضة التركية أكرم إمام أوغلو بانتخابات بلدية إسطنبول.