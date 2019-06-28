ترامب يشيد بـ"علاقاته الجيدة جدا" مع بوتين

محمد اسماعيل - القاهرة - أوساكا- (أ ف ب):

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بـ"علاقاته الجيدة جدا" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عند بدء محادثات ثنائية بينهما على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في أوساكا باليابان.

وفي وقت تتواصل التحقيقات في الكونجرس الأمريكي حول احتمال وجود تواطؤ بين فريق حملة ترامب لانتخابات 2016 مع روسيا، مازح الرئيس الأمريكي بوتين في هذه المسألة.

وقال بسخرية ملتفتا إلى الرئيس الروسي "لا تدخل في الانتخابات رجاء"، فيما ترد مخاوف في الولايات المتحدة من احتمال تدخل روسيا في حملة انتخابات 2020.

وأشاد ترامب لدى بدء لقائه المنتظر بترقب شديد مع بوتين بـ"علاقاتنا الجيدة جدا، مضيفا "إنه شرف كبير لي أن أكون مع الرئيس بوتين".

وتعود آخر محادثات بين الرئيسين إلى القمة التي عقدت بينهما في هلسنكي في يوليو 2018.

وردا على سؤال وجهه إليه صحافيون في البيت الأبيض حول فحوى محادثاته المقررة مع بوتين قبيل توجهه إلى اليابان قال ترامب "لا شأن لكم".

Advertisements

وقال الرئيس الأمريكي "سأجري محادثات جيدة جدا معه"، مضيفا "ما سأقوله له ليس من شأنكم".

من جهته قال بوتين "مضى وقت طويل لم نلتق خلاله" مشيرا إلى أن إدارتي البلدين "عملتا كثيرا" في هذه الأثناء.

وطغت على ولاية ترامب الرئاسية الشبهات بوجود روابط مع روسيا.

وخلص التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر إلى وجود حملة روسية منظّمة للتأثير على الانتخابات الأمريكية في عام 2016 التي فاز فيها ترامب. وكشف التحقيق وجود تواصل بين حملة ترامب وجهات روسية من دون التوصل إلى نتيجة حاسمة بشأن حصول تواطؤ.

واعتبر ترامب أن تقرير مولر يشكل تبرئة كاملة له إلا أنه لا يزال يتعرّض لضغوط من قبل خصومه الذين يعتبرون أنه يحيط علاقته ببوتين بسرية كبيرة.

وكان ترامب رفض في مؤتمر صحافي مشترك مع بوتين في هلسنكي العام الماضي انتقاد التدخل الروسي في انتخابات 2016 وقال إنه يعتقد ان بوتين صادق في نفيه.