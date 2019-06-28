محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (أ ف ب):
اتهم المرشح الديموقراطي جو بايدن، أمس الخميس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه وضع الولايات المتحدة في "وضع رهيب"، وذلك في الليلة الثانية من المناظرات الديموقراطية للانتخابات الرئاسية والتي تناقش مسائل الهجرة والرعاية الصحية وعدم المساواة الاقتصادية.
وقال نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن "دونالد ترامب وضعنا في موقف رهيب. لدينا تفاوتات كبيرة في الأجور".
وبلغ أكبر نقاش سياسي في الولايات المتحدة منذ الحملة الانتخابية 2016، ذروته الخميس في المواجهة بين بايدن والمرشح الرقم اثنين بيرني ساندرز وثمانية مرشحين آخرين.
ورغم توجه ترامب إلى آسيا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين الأربعاء، إلا أنه شاهد الجولة الأولى من المناظرة في طائرته الرئاسية ولم يفوّت فرصة مهاجمة منافسيه عبر تويتر ووصف الأمسية بأنها "مملة".
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن : ترامب وضع الولايات المتحدة "بوضع رهيب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.