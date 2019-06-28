مصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث تصادم بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

باشر فريق من النيابة العامة التحقيقات، في واقعة مصرع شخصين وإصابة ثالث، صباح اليوم الجمعة، في حادث تصادم وقع بين سيارتين على الطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء هشام الشافعي، إخطارا من مركز شرطة أخميم، بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي الشرقي بناحية الكولة دائرة المركز.

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تبين أنه أثناء سير سيارة أجرة قيادة "ثروت. ع" 38 سنة "سائق"، ويقيم دائرة مركز البلينا اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة نقل قيادة "خالد. ج" 20 سنة "سائق" ويقيم دائرة المركز من الخلف.

نتج عن الحادث وفاة كلاً من "أحمد. م" 27 سنة، "عبد الفضيل. م" 32 سنة، ويقيمان دائرة مركز البلينا " وإصابة اسائق باشتباه كسر بالساق اليمني وجرح بفروة الرأس.

جرى نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وأخميم المركزي.