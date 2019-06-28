الأمن المصري يحبط هجومًا جديدًا على حاجز أمني في سيناء

هاجمت عناصر متشددة، مساء اليوم الأربعاء، كمينًا أمنيًا في كورنيش المساعيد بمحافظة شمال سيناء، وسط مطاردات بين العناصر وقوات الأمن المصرية التي أحبطت الهجوم.

وقالت مصادر اعلامية إن ”قوات الأمن أحبطت هجومًا على كمين الكنيسة بكورنيش المساعيد ونتج عن المواجهة تصفية 2 من العناصر الإرهابية وملاحقة الهاربين“.

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وأشارت المصادر إلى ”إصابة رجلي أمن إثر المواجهات دون خسائر بالأرواح في صفوف قوات أمن الكمين“.

ويأتي الهجوم بعد ساعات من الهجوم على 3 كمائن بشمال سيناء في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، نتج عنها مقتل 7 من رجال الأمن بينهم ضابط برتبة نقيب، و6 جنود وتصفية 4عناصر متشددة والقبض على 7 آخرين نتيجة المطاردات.