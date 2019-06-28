سوريا وإيران أهم ملفات قمة العشرين بين ترامب وبوتين

بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة العشرين عددا من القضايا أهمها الملف الإيراني وأوكرانيا والأزمة السورية والوضع في فنزويلا.
وقال البيت الأبيض في بيان أصدره عقب لقاء الزعيمين أنه بالإضافةإلى هذه القضايا، تبادل بوتين وترامب الآراء حول عدد من المسائل الأخرى مثل العلاقات الثنائية والحد من انتشار الأسلحة.
وذكر البيت الأبيض أن الرئيسين اتفقا على أهمية تحسين العلاقات
واستمر لقاء الرئيسين، على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية ساعة ونصف الساعة.
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