ترامب يمازح بوتين مطالباً إياه بـ"عدم التدخل" في الانتخابات الأميركية

طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عدم التدخل في الانتخابات الأميركية، متحدثاً بسخرية على ما يبدو عن القضية التي أدت إلى تحقيق استمر عامين بشأن اتصالات بين حملته الانتخابية والكرملين خلال انتخابات عام 2016.

وعندما سأله أحد الصحفيين عمّا إذا كان سيثير هذه القضية خلال اجتماع ثنائي مع بوتين أجاب ترامب "نعم، بالطبع سأفعل ذلك".

ثم استدار ترامب إلى بوتين ليكرر الأمر مرتين وهو يشير إلى الزعيم الروسي. وعلت الابتسامة وجه بوتين بينما قامت مترجمة بترجمة كلام الرئيس الأميركي له.

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وكان ترامب وبوتين في طريقهما للاجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان. وكانت هذه هي المرة الأولى، التي يعقد فيها الزعيمان اجتماعاً رسمياً وجهاً لوجه منذ قمة مثيرة للجدل في هلسنكي في يوليو الماضي.