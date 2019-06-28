دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إلى ضرورة العمل من أجل تحقيق الاستقرار في سوريا.
وعبّر بوتين عن اعتقاده بأنه يتعين على دول "مجموعة بريكس"، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، عن اعتقاده بضرورة أن تتخذ دول المجموعة دوراً أكثر فعالية بشأن المسألة السورية.
من جهة أخرى، قال بوتين إن أي محاولات للانتقاص من دور منظمة التجارة العالمية أو تدميرها سيأتي بنتائج عكسية.
اقرأ أيضاً... إيران وسوريا والأسلحة النووية.. أبرز الملفات التي سيبحثها ترامب وبوتن في "قمة العشرين"
وقال "من الواضح أنها (التجارة العالمية) في حاجة إلى السير وفق التطورات الراهنة... نعتبر أن أي محاولات لتدمير منظمة التجارة العالمية أو الانتقاص من دورها ستأتي بنتائج عكسية".
وأضاف أن الوضع الراهن في الاقتصاد العالمي مقلق حيث أن التجارة العالمي تشعر بتأثير "الحمائية والقيود المدفوعة سياسياً".
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين يطالب بالعمل لتحقيق الاستقرار في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.