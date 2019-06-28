زعماء الاتحاد الأوروبي يحذرون من أضرار الحرب التجارية على النمو العالمي

حذّر زعماء الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، من الأضرار التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي جراء تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه دول مجموعة العشرين قمتها، التي تستمر يومين في مدينة أوساكا بغرب اليابان.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، في مؤتمر صحفي، إن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين "صعبة" وتسهم في تباطؤ في الاقتصاد العالمي.

وقال أيضاً إن الاتحاد الأوروبي يعمل عن كثب مع الولايات المتحدة والصين واليابان بشأن إصلاح منظمة التجارة العالمية.

من ناحية أخرى، انتقد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بشدة تصريحات أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقال فيها أن الأفكار التقدميّة التي تطرحها الديموقراطيات الغربية "عفا عليها الزمن".

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ورأى بوتين رداً على سؤال حول استقبال المهاجرين في أوروبا خلال مقابلة نشرتها صحيفة "فاينانشل تايمز" الجمعة أن الفكر التقدمي "لم يعد يخدم هدفه".

ورد توسك بالقول "كل من يؤكد أن الديموقراطية التقدمية عفا عليها الزمن إنما يقول إن الحريات عفا عليها الزمن، إن دولة القانون عفا عليها الزمن وإن حقوق الإنسان عفا عليها الزمن".

وقال رئيس الوزراء البولندي السابق، خلال مؤتمر صحافي في أوساكا: "لا بد لي من القول إنني على خلاف تام مع الحجة التي تقول إن النهج التقدمي عفا عليه الزمن".

وجاء تبادل الانتقادات هذا بالتزامن مع افتتاح قمة مجموعة العشرين الجمعة في أوساكا باليابان، والتي يتوقع أن تهيمن عليها الخلافات بين قادة العالم حول التجارة والسياسات الخارجية والتغير المناخي.