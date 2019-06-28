أهم القضايا في لقاء ترمب وبوتين

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بحث الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة العشرين عدداً من القضايا أهمها الملف الإيراني وأوكرانيا والأزمة السورية والوضع في فنزويلا.

وقال البيت الأبيض في بيان أصدره عقب لقاء الزعيمين أنه بالإضافة إلى هذه القضايا، تبادل بوتين وترمب الآراء حول عدد من المسائل الأخرى مثل العلاقات الثنائية والحد من انتشار الأسلحة.

وذكر البيت الأبيض أن الرئيسين اتفقا على أهمية تحسين العلاقات بين البلدين، كما اتفقا على مواصلة الحوار حول صيغة للحد من انتشار الأسلحة في القرن الحادي والعشرين، والتي تطرق إليها ترمب في وقت سابق، مؤكداً أن هذه الصيغة لا بد أن تشمل الصين.

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واستمر لقاء الرئيسين، على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية ساعة ونصف الساعة.

المصدر روسيا اليوم