كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق تعلن اعتقال 54 شخصًا من المعتدين على السفارة البحرينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، اليوم الجمعة، عن اعتقال 54 شخصًا من مقتحمي السفارة البحرينية في منطقة المنصور بالعاصمة بغداد.

وقال الياسري إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء، موضحًا أن أمن السفارات والبعثات خط أحمر، ولن نسمح بالتجاوز عليه تحت أي ظرف، وفقًا لموقع «السومرية نيوز».

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وأضاف الوزير أنه وجه بتشكيل مجلس تحقيق بحق آمر قوة الحماية للسفارة.

ويذكر أن متظاهرين اقتحموا مساء أمس الخميس، مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور ببغداد، وقاموا بأعمال تخريبية في مبنى السفارة.

ومن جانبها، استنكرت وزارة خارجية البحرين الاعتداء الذي استهدف مبنى سفارتها لدى العراق، وقررت استدعاء السفير صلاح علي المالكي سفير البحرين لدى العراق للتشاور، وحملت الحكومة العراقية المسؤولية التامة عن حماية سفارة وقنصلية البحرين لديها، وجميع العاملين فيهما.