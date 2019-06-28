كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قادة دول مجموعة العشرين يلتقطون صورة تذكارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مقطع فيديو، عن التقاط قادة أكبر اقتصادات العالم لصورة تذكارية على هامش المشاركة في قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا باليابان، اليوم الجمعة؛ حيث يشارك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في القمة.

وتجدر الإشارة، إلى أن هناك ٨ موضوعات على قائمة اهتمامات القمة، ويأتي في المقدمة: الاقتصاد العالمي والتجارة والاستثمار، إلى جانب مواضيع مثل التشغيل، والابتكار، والبيئة والطاقة، وتمكين المرأة، والصحة.