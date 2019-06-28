كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم الانقسامات.. افتتاح "ودّي" لمجموعة الـ20 في أوساكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح قادة مجموعة الـ20 قمتهم الجمعة، في أوساكا باليابان، والتي يتوقع أن تكون واحدة من أكثر القمم التي تشهد انقسامات منذ سنوات.

وافتتح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الاجتماع الذي ستهيمن عليه مناقشات مثيرة للجدل تتعلق بالتجارة والتوترات الجيوسياسية وتغير المناخ.

وبدت الأجواء ودية في الدقائق الأولى، حيث ارتسمت الابتسامات على وجوه الزعماء خلال التقاط الصورة التقليدية.

وصافح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكل من نظيره الصيني شي جينبينغ وولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبيل التقاط الصورة.

ومع توجه الزعماء إلى الجلسة الأولى، ظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يهمس في أذن ترامب.

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وتركز الجلسة الأولى للاجتماع على الاقتصاد الرقمي، وستكون المخاوف بشأن الخصوصية والأمان مدرجة على جدول الأعمال.

وقال آبي لدى افتتاح الجلسة "حوَّلت الرقمنة بشكلٍ سريع جوانب مختلفة في مجتمعنا واقتصادنا".

وحث آبي قادة مجموعة العشرين على اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحفيز الاقتصاد العالمي وسط توترات تجارية وجيوسياسية مكثفة.

وحذر آبي من مخاطر يمكن أن تؤدي إلى هبوط الاقتصاد العالمي.

وقال آبي خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة: "لقد تكثفت التوترات التجارية والجيوسياسية"، موضحاً أن اليابان تريد أيضاً أن تضيف قمة العشرين زخماً إلى إصلاحات منظمة التجارة العالمية.

ومن بين كل اللقاءات الثنائية، سيكون لقاء دونالد ترامب السبت مع نظيره الصيني شي جينبينغ عبارة عن قمة داخل القمة، إذ تدور مواجهة بين بكين وواشنطن من أجل ضمان الهيمنة الاقتصادية والتكنولوجية في العالم.