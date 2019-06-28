دراسة: علماء يحذرون من خطر يسكن في أوراق الخس

حذر باحثون في جامعة “جنوب كاليفورنيا” من الخضروات الخضراء المورقة، مثل الخس، لأنها الأكثر احتمالا لنقل البكتيريا الخطيرة المقاومة للمضادات الحيوية.

وفي الدراسة، أضاف الباحثون سلالات من طفرات بكتيريا E.coli إلى أوراق الخس، قبل إطعامها للفئران، التي تلقت علاجا بالمضادات الحيوية مدة 4 أيام، وفقا للدراسة.

وتمكنت بكتيريا E.coli من استعمار أمعاء الفئران، على الرغم من علاج المضادات الحيوية.

وأظهرت الأبحاث السابقة أن البكتيريا المقاومة يمكن أن تنتقل إلى الخضروات، من خلال التربة المخصبة بالسماد العضوي، أو المياه المستخدمة لري مزارع المحاصيل.

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وعلى الرغم من أن هذه البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية قد لا تسبب عدوى فورية، إلا أن تراكمها في الجسم يمكن أن يطور مرضا، يصعب علاجه.

وقُدمت النتائج في مؤتمر الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة في كاليفورنيا.