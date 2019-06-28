ميرلفت..العثور على جثة رضيع مرمية وسط رمال البحر

عثر مواطنون أمس الخميس، على جثة رضيع حديث الولادة مرمية تحت رمال شاطئ “افتاس” بالجماعة الترابية ميرللفت.

وقالت مصادر محلية، إن عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية ومصالح الوقاية المدنية، انتقلت إلى شاطئ “افتاس”، على إثر توصلها بإخبارية من مواطنين، تفيد العثور على جثة رضيع حديث الولادة مرمية وسط رمال البحر.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه تم نقل جثة الطفل صوب مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الإقليمي لسيدي أفني، في أفق إخضاع الجثة للخبرة الطبية لتحديد أسباب الوفاة، وذلك بتعليمات من النيابة العامة.

وفتح مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي ميرللفت، تحقيقا في الحادث، حيث رجحت فرضية رمي الرضيع للتخلص منه بعد ولادته إثر علاقة غير شرعية.