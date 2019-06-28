العثور على طفلة في شفاعمرو فجر اليوم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عثر عدد من المواطنين على طفلة عمرها 4 أعوام حين كانت تتجول بمفردها في أحد شوارع مدينة شفاعمرو، الساعة الثالثة فجر اليوم الجمعة.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا بالعثور على الطفلة الصغيرة، ونقلها أفراد من الشرطة الذين وصلوا إلى المكان لمركز الشرطة، وبعد التعرف على هوية عائلة الطفلة جرى إعادة الطفلة إلى منزل أسرتها.

وتم استدعاء الوالدين إلى مركز الشرطة يوم الأحد المقبل للتحقيق في ظروف مغادرة الطفلة للمنزل بمفردها في ساعات الفجر الأولى.