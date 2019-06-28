بدء قمة ترامب وبوتين بالمداعبة: لا تتدخل بالانتخابات رجاءً

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أشاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم، الجمعة، بـ"علاقاته الجيدة جدا" مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، عند بدء محادثات ثنائية بينهما على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في أوساكا باليابان.

وداعب ترامب بوتين قائلًا: "لا تتدخّل في الانتخابات رجاءً"، فيما ترد مخاوف في الولايات المتحدة من احتمال تدخل روسيا في حملة انتخابات 2020، وفي وقت تتواصل التحقيقات في الكونغرس الأميركي حول احتمال وجود تواطؤ بين فريق حملة ترامب لانتخابات 2016 مع روسيا.

وأشاد ترامب لدى بدء لقائه المنتظر بترقب شديد مع بوتين بـ"علاقاتنا الجيدة جدا، مضيفا "إنه شرف كبير لي أن أكون مع الرئيس بوتين".

وتعود آخر محادثات بين الرئيسين إلى القمة التي عقدت بينهما في هلسنكي في تمّوز/ يوليو 2018.

وردًا على سؤال وجهه إليه صحافيون في البيت الأبيض حول فحوى محادثاته المقررة مع بوتين قبيل توجهه إلى اليابان، قال ترامب "لا شأن لكم"، وأضاف "سأجري محادثات جيدة جدا معه"، مضيفا "ما سأقوله له ليس من شأنكم".

من جهته، قال بوتين "مضى وقت طويل لم نلتق خلاله"، مشيرًا إلى أن إدارتي البلدين "عملتا كثيرا" في هذه الأثناء.

وطغت على ولاية ترامب الرئاسية الشبهات بوجود روابط مع روسيا.

وخلص التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر إلى وجود حملة روسية منظّمة للتأثير على الانتخابات الأميركية في عام 2016، التي فاز فيها ترامب. وكشف التحقيق وجود تواصل بين حملة ترامب وجهات روسية من دون التوصل إلى نتيجة حاسمة بشأن حصول تواطؤ.

واعتبر ترامب أن تقرير مولر يشكل تبرئة كاملة له، إلا أنه لا يزال يتعرّض لضغوط من قبل خصومه الذين يعتبرون أنه يحيط علاقته ببوتين بسرية كبيرة.

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وكان ترامب رفض في مؤتمر صحافي مشترك مع بوتين في هلسنكي العام الماضي انتقاد التدخل الروسي في انتخابات 2016 وقال إنه يعتقد ان بوتين صادق في نفيه.

وفي وقت سابق اليوم، افتتح قادة مجموعة الـ20 قمتهم المعة في أوساكا باليابان والتي يتوقع أن تكون واحدة من أكثر القمم التي تشهد انقسامات منذ سنوات.

وافتتح رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، الاجتماع الذي ستهيمن عليه مناقشات مثيرة للجدل تتعلق بالتجارة والتوترات الجيوسياسية وتغير المناخ.

وبدت الأجواء ودية في الدقائق الأولى، حيث ارتسمت الابتسامات على وجوه الزعماء خلال التقاط الصورة التقليدية.

وتصافح الرئيسان الأميركي، دونالد ترامب، والصيني، شي جينبينغ، قبيل التقاط الصورة.

ومع توجه الزعماء إلى الجلسة الأولى، ظهر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وهو يهمس في أذن ترامب.

وتركز الجلسة الأولى للاجتماع على الاقتصاد الرقمي، وستكون المخاوف بشأن الخصوصية والأمان مدرجة على جدول الأعمال.

وقال آبي لدى افتتاح الجلسة "حوَّلت الرقمنة بشكلٍ سريع جوانب مختلفة في مجتمعنا واقتصادنا".

ومن بين كل اللقاءات الثنائية، سيكون لقاء دونالد ترامب، السبت، مع نظيره الصيني شي جينبينغ عبارة عن قمة داخل القمة، إذ تدور مواجهة بين بكين وواشنطن من أجل ضمان الهيمنة الاقتصادية والتكنولوجية في العالم.