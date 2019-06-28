أسماك قرش تلتهم فتاة وهي على قيد الحياة أمام أعين أهلها! (صور)

وكانت الشابة جوردان ليندسي، البالغة من العمر 21 عامَا، تقوم برحلة سياحية مع أسرتها إلى جزر الباهاما قبل أن تحدث معهم هذه المأساة، وقال نائب مفوض شرطة الباهاما الملكية بول رول إن 3 أسماك قرش من فصيلة “القرش النمر” هاجمت ليندسي بالقرب من جزيرة روز، التي تقع شمال شرق ناسو، بالقرب من نيو بروفيدنس التابعة لجزر الباهاما.

ونقلت قناة “كاي إيه بي سي” التلفزيونية عن والديها وأصدقاء للعائلة شهدوا الواقعة المؤلمة أنهم صرخوا على ابنتهم لتحذيرها من أسماك القرش، لكنها على ما يبدو لم تسمعهم في الوقت المناسب.

وقال المسؤولون في الدولة الكاريبية إن أسماك القرش هاجمت ذراعي الشابة الأميركية وقدميها وأجزاء من جسمها، وأشاروا إلى أنها فقدت ذراعها اليمنى من جراء الهجوم. وعلى الرغم من الهجوم الدامي فإن الشابة لم تلقى مصرعها على الفور، غير أنه أعلن عن وفاتها بعد نقلها إلى المستشفى.