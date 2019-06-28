2019-06-28 | 08:49
212 مشاهدة
اعلن نادي بيرسبوليس الايراني، استئناف مفاوضاته مع لاعب المنتخب الوطني العراقي، بشار رسن من اجل تمديد عقده مع النادي.
وذكر بيرسبوليس في بيان رسمي، ان " لاعب الوسط العراقي الشهير بشار رسن وفريق برسيبوليس لكرة القدم، يتفاوضان للموسم المقبل مع الفريق".
واوضح النادي، ان "المدافع الايسر محمد نديري ، الذي تمت إضافته إلى الفريق على سبيل الإعارة، هو ايضاً في محادثات مع النادي".
تجدر الاشارة الى ان رسن انضم الى بيرسبوليس في صيف 2017 وتوج بلقب الدوري الايراني لموسمين متتاليين وتاهل رفقة فريقه الى نهائي دوري ابطال اسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر بيرسبوليس يستأنف مفاوضات تجديد عقد بشار رسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.