بيرسبوليس يستأنف مفاوضات تجديد عقد بشار رسن

وكانت عملية تجديد عقد رسن، قد توقفت بسبب مغادرة مدرب الفريق برانكو الى اهلي جدة السعودي.

وذكر بيرسبوليس في بيان رسمي، ان " لاعب الوسط العراقي الشهير بشار رسن وفريق برسيبوليس لكرة القدم، يتفاوضان للموسم المقبل مع الفريق".



واوضح النادي، ان "المدافع الايسر محمد نديري ، الذي تمت إضافته إلى الفريق على سبيل الإعارة، هو ايضاً في محادثات مع النادي".

تجدر الاشارة الى ان رسن انضم الى بيرسبوليس في صيف 2017 وتوج بلقب الدوري الايراني لموسمين متتاليين وتاهل رفقة فريقه الى نهائي دوري ابطال اسيا.