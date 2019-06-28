كوستاريكا تطرد عراقيين ومصريين

أعلنت سلطات الهجرة في كوستاريكا أن نيكاراغوا اعتقلت عراقيين ومصريين للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش" وأرسلوا لاحقا إلى كوستاريكا وسيتم ترحليهم.
من جهتها أعلنت شرطة نيكاراغوا في بيان أن الجيش اعتقل الرجال الأربعة الذين "يشتبه في صلتهم بتنظيم داعش الإرهابي"، مشيرة إلى "أنهم دخلوا بشكل غير قانوني عن طريق معبر حدودي".
واعتقل المصريان محمد إبراهيم (33 عاما) ومحمود سامي عيسى (26 عاما) والعراقيان أحمد غانم محمد الجبوري (41 عاما) ومصطفى علي محمد يعقوب (29 عاما) يوم الثلاثاء في نيكاراغوا.
ودخل الموقوفون الأربعة كوستاريكا في 9 يونيو من بنما، بموجب اتفاقية هجرة بين البلدين تسمح بدخول 100 مهاجر يوميا. ويعبر العديد من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من هايتي وكوبا وإفريقيا وآسيا، أراضي كوستاريكا للوصول إلى الولايات المتحدة.
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