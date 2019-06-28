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كوستاريكا تطرد عراقيين ومصريين

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أعلنت سلطات الهجرة في كوستاريكا أن نيكاراغوا اعتقلت عراقيين ومصريين للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش" وأرسلوا لاحقا إلى كوستاريكا وسيتم ترحليهم.
وقالت مديرية الهجرة فيسان خوسيه إن الرجال الأربعة سيطردون إلى بلادهم بعد انتهاء التحقيق معهم، نظرا إلى وضعهم غير القانوني في كوستاريكا.

من جهتها أعلنت شرطة نيكاراغوا في بيان أن الجيش اعتقل الرجال الأربعة الذين "يشتبه في صلتهم بتنظيم داعش الإرهابي"، مشيرة إلى "أنهم دخلوا بشكل غير قانوني عن طريق معبر حدودي".


واعتقل المصريان محمد إبراهيم (33 عاما) ومحمود سامي عيسى (26 عاما) والعراقيان أحمد غانم محمد الجبوري (41 عاما) ومصطفى علي محمد يعقوب (29 عاما) يوم الثلاثاء في نيكاراغوا.

ودخل الموقوفون الأربعة كوستاريكا في 9 يونيو من بنما، بموجب اتفاقية هجرة بين البلدين تسمح بدخول 100 مهاجر يوميا. ويعبر العديد من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من هايتي وكوبا وإفريقيا وآسيا، أراضي كوستاريكا للوصول إلى الولايات المتحدة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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