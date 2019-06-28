"التعاون الخليجي" يدين الاعتداء على مبنى سفارة البحرين بالعراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدان مجلس التعاون الخليجي الاعتداء على مبنى سفارة البحرين بالعاصمة العراقية بغداد.
واقتحم العشرات من مليشيا الحشد الشعبي الإيراني، الخميس، مقر السفارة البحرينية في بغداد، وسط غياب تام للسلطات الأمنية في المنطقة.
وأكدت الحكومة العراقية، فجر الجمعة، رفضها المطلق لأي عمل يهدد البعثات الدبلوماسية وأمنها وسلامتها على أراضيها.
وعلى إثر حادث الاقتحام، قررت وزارة الخارجية البحرينية استدعاء سفيرها صلاح علي المالكي للتشاور، عقب الاعتداء.
ويعد اقتحام السفارات والجامعات العراقية ليس بجديد على مليشيا الحشد الشعبي الإيراني، فقد شهدت بلاد الرافدين العديد من الوقائع المشابهة؛ أشهرها مؤخراً اقتحام السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد الإيرانية.
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