ولي العهد السعودي يلتقي رئيس وزراء الهند على هامش قمة العشرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الجمعة، رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، على هامش قمة "العشرين" المنعقدة في مدينة أوساكا اليابانية.

واستعراضاً، خلال اللقاء، علاقات الصداقة المتميزة بين الرياض ونيودلهي، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال قمة العشرين.

حضر اللقاء الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ووزير الطاقة والبترول والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، وأعضاء الوفد الرسمي الهندي.

وانطلقت أعمال قمة مجموعة العشرين رسمياً في مدينة أوساكا باليابان، بمشاركة 37 دولة ومنظمة، فيما بدأت أعمالها بكلمة لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، تلاها كلمة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وكان قادة الدول وممثلوها قد وصلوا صباحاً إلى مقر القمة التي يتوقع أن تشهد مناقشة ملفات مهمة على رأسها الحلول المحتملة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.